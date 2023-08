Judite Sousa faz reflexão: “Chega de teatralizar uma vida que não existe mais”

Judite Sousa deixou um desabafo nas redes sociais e garante que, este ano, não quis fugir às suas circunstâncias “como aconteceu nos últimos dez anos”.

Depois de participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e de ter estado no Parque Eduardo VII, em Lisboa, para ver o Papa Francisco, Judite Sousa voltou às redes sociais para fazer um desabafo.

“Este ano fiquei por Lisboa. Não quis fugir às minhas circunstâncias como aconteceu nos últimos dez anos. Chega de desconectar com a realidade. Chega de teatralizar uma vida que não existe mais”, começou por referir.

“Realmente, a vida não é uma peça de teatro porque a vida não permite ensaios. As minhas publicações são normalmente dissertações sobre o sentido de algo. Não me sinto confortável com lugares comuns que apenas apoiam como legenda uma fotografia inspiradora ou pretendem passar mensagens subliminares”.

“E a mensagem a existir é simples: na voragem dos dias que passam há sempre qualquer coisa que nos pode manter em tranquilidade, interiorizando o passado, avaliando o que existiu de certo e de errado, e seguir em frente com liberdade se a saúde o permitir e até quando isso for possível”, rematou Judite Sousa.

Os seguidores da jornalista mostraram-se solidários com a reflexão. “Grande reflexão! A vida é o que é, por mais voltas as circunstâncias não mudam! Coragem para continuar em frente”, referiu um; “um verdadeiro texto de reflexão. Obrigada, Judite! Nem sempre temos que fugir da nossa cidade, nem da realidade, para respirarmos, pararmos e refletirmos”, acrescentou outra seguidora.