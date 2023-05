Judite Sousa foi a Roma e destaca as palavras do Papa

Judite Sousa esteve em Roma e viu o Papa. A jornalista falou da imagem “impactante” de Francisco, na cidade do Vaticano.

Depois de uma passagem por Londres, Inglaterra, onde esteve em Notting Hill e Picadilly Circus, Judite Sousa viajou para Roma, em Itália, e, na cidade do Vaticano, esteve atenta às palavras do Papa Francisco.

“Nas imagens televisivas, a figura de Francisco enche os ecrãs. Ao vivo, é diferente mas não menos impactante”, referiu a comunicadora nas redes sociais.

“Esta manhã (ontem), o Papa referiu-se à guerra no Sudão e elogiou o labor dos jornalistas em tempos de incerteza. Foi no Angelus, a oração dos domingos às 12 horas na Praça de S. Pedro”, concluiu Judite Sousa que, há duas semanas, viu terminado o seu diferendo com a CNN Portugal, depois de ter abandonado a estação.

“ O comunicado da administração da TVI foi divulgado no final do ‘Jornal da CNN’. A narrativa foi negociada durante meses pelos advogados das partes”, referiu Judite Sousa nas redes sociais.

“Trata-se de um comunicado que se tornou para a minha pessoa um imperativo moral”, assegurou a jornalista.