Judite Sousa marca presença no lançamento do novo livro de José Rodrigues dos Santos

“O Segredo de Espinosa” é o novo livro do jornalista José Rodrigues dos Santos. Judite Sousa não falhou o lançamento e elogiou o amigo e colega.

José Rodrigues dos Santos é um conhecido jornalista, mas também autor. O comunicador lançou um novo livro, “O Segredo de Espinosa”. No evento de lançamento, quem marcou presença foi Judite Sousa.

Nas redes sociais, a jornalista partilhou uma fotografia na qual posa ao lado do amigo e colega e elogiou o trabalho do rosto do “Telejornal”, da RTP1.

“Mais um ano. Mais um livro do José Rodrigues dos Santos. Sempre em outubro. Sempre um momento de reencontros”, começou por assinalar na publicação.

“O Zé é o que todos sabem: um multifacetado jornalista e um escritor com um reconhecimento que ultrapassa – e muito – o nosso país. Quanto a mim já tenho leitura para os próximos dias com ‘O Segredo de Espinosa’”, concluiu.