Judite Sousa mostra-se ao lado da mãe: “Ficámos nós as duas”

Judite Sousa mostrou-se, esta terça-feira, 29 de março, ao lado da mãe no Porto. A jornalista da CNN Portugal deixou um desabafo nas redes sociais.

Depois de ter regressado da Ucrânia, onde esteve como enviada especial da CNN Portugal para acompanhar a invasão russa naquele país, a também pivô aproveitou para estar com a progenitora.

“Ficámos nós as duas… na vida que nos esteve destinada”, pode ler-se na descrição da fotografia. A atriz Sílvia Rizzo e a jornalista Ana Sofia Cardoso reagiram com emojis de coração à imagem.

Aquando da sua despedida do território ucraniano, Judite Sousa referiu que o “ADN do jornalismo é estar na reportagem”. “O ADN do jornalismo está na reportagem. Estar no terreno onde a história se constrói é uma experiência profissional única. É através dos olhos e das imagens que testemunhamos o que vai acontecendo e como a história vai avançando”, afirmou.

“Os enviados especiais começaram na guerra norte-sul na América e é sempre uma aprendizagem quando encontramos os jornalistas seniores no terreno. A minha paixão. A vida que sempre quis, profissionalmente falando. O lado mais feliz da minha narrativa profissional e que me deu força para enfrentar as maiores adversidades”, rematou.