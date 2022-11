Judite Sousa mostra-se ao lado de José Rodrigues dos Santos em 1980

Judite Sousa surpreendeu, esta segunda-feira, 28 de novembro, os seguidores ao partilhar nas redes sociais uma fotografia em que aparece ao lado de José Rodrigues dos Santos, em 1980.

A jornalista, de 61 anos, partilhou, no perfil de Instagram, um “tesourinho” que encontrou no baú das memórias, no qual surge ao lado do amigo e jornalista em Macau há muitos anos.

“Macau 1980. O JRS diz que estamos iguais. É uma brincadeira”, escreveu, na legenda.

Entre os vários comentários na publicação, destaque para o da jornalista Ana Sofia Cardoso. “Espetacular”, atirou a “pivot” da CNN Portugal.

Recentemente, Judite Sousa revelou ter sido ameaçada de morte durante um trabalho que fez como repórter no Brasil, em 2018. “Negociei a reportagem, ao serviço da empresa onde trabalhei até junho de 2022, com o chefe da favela”, contou.