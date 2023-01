Judite Sousa: “O meu filho não consumia substâncias ilícitas”

Judite Sousa deu uma entrevista a Júlia Pinheiro a propósito do livro de memórias da sua vida e garantiu que André Bessa “não tomou substâncias ilícitas”.

Judite Sousa esteve à conversa com Júlia Pinheiro a propósito do lançamento do livro “Pedaços de Vida”. Sobre a morte do filho, André Sousa Bessa, aos 29 anos, num acidente numa piscina, a jornalista garantiu que, ao contrário do que chegou a ser noticiado, o jovem “não consumiu substâncias ilícitas”.

“Teve um percurso academicamente e profissionalmente brilhante”, garantiu na entrevista na SIC.

Sobre o dia da tragédia, Judite Sousa lembrou que chegou ao hospital em choque:”Entro na urgência aos gritos, descontrolada. O médico disse-me: ‘A senhora vai ver o seu filho, mas o seu filho não tem sinais neurológicos’”

“Percebi que o meu filho estava em morte cerebral”, afirmou Judite Sousa.

“Como sabem, escrevi um livro. Em cinco meses. E fi-lo porque, apesar das circunstâncias, agarrei-me à vida para dizer a mim própria que as minhas defesas intelectuais estavam intactas e que eu era capaz de enfrentar o desafio da escrita”, referiu a comunicadora na tarde desta sexta-feira no perfil de Instagram.

“No âmbito da comunicação, o primeiro convite que recebi foi do programa ‘Júlia’. E é por essa razão que esta tarde (de sexta-feira) irei abrir o meu coração para deixar o meu testemunho sobre o que a vida me fez e aquilo que eu fiz com a minha vida”, explicou a jornalista.