Judite Sousa: “O Ronaldo merece o respeito dos portugueses”

Judite Sousa fez uma publicação, no Instagram, em que demonstra o seu apoio a Cristiano Ronaldo, após a morte de um dos filhos gémeos, e apela ao “respeito” dos portugueses.

A jornalista da CNN Portugal saiu em defesa de Cristiano Ronaldo, no perfil de Instagram, depois de perceber que existiram pessoas que não honraram o atleta num dos momentos mais difíceis.

“A uma certa distância de Portugal soube da maledicência de que foi alvo o Cristiano Ronaldo e a sua mulher, Georgina. Ronaldo merece o respeito dos portugueses. Pelo seu talento, pelas suas conquistas e pelas alegrias que tem dado aos portugueses. Alguns, porém, não o honraram num dos momentos porventura mais difíceis da sua existência”, começou por dizer.

“Deixo-lhe as mesmas palavras de conforto que recebi dele quando me abriu as portas da sua casa e a toda a equipa da TVI, em Madrid. Não precisava de o ter feito. Podia ter dado a entrevista num hotel. Não foi o caso. Esta fotografia tem sete anos. Muito provavelmente este momento não irá repetir-se. A renovação de oportunidades impõe-se. Assim o entendo. No entanto, a questão das figuras públicas versus redes sociais convoca-me a deixar o meu pensamento. O escritor italiano Umberto Eco escreveu que as redes sociais são ‘estradas da morte’. É uma metáfora, mas suscita uma análise ponderada”, acrescentou.

“De facto, as redes sociais tornaram-se corredores de maldade, intriga, voyeurismo mediático e inveja. Inveja é precisamente a última palavra de Camões nos Lusíadas. Para infelicidade de nós, enquanto povo e nação. Em alguns casos, não em todos… as figuras públicas que têm uma dimensão ‘flat’ o que significa plana, circulam nas redes de uma forma normal. Nem tão pouco despertam a atenção dos ‘onlines’. Nem dos comediantes”, disse.

“Pela minha parte, gosto de partilhar as minhas vivências pessoais (em certos limites) e as experiências profissionais que me têm sido proporcionadas. Há riscos? Claro que sim, mas há fases da vida que nos permitimos fazer o que entendemos, o que nos apetece, em circunstâncias de total liberdade a vários níveis. É a vida tal como ela é”, rematou.

Recorde-se que Judite Sousa perdeu o filho, André, em 2014, na sequência de um acidente.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez perderam um dos gémeos esta segunda-feira, 18 de abril, durante o parto.