Judite Sousa recupera de gripe e enche Feira do Livro de Lisboa

Depois de uns dias a recuperar de uma pequena gripe após duas viagens, Judite Sousa recebeu dezenas de fãs na Feira do Livro de Lisboa.

Recuperada. As viagens de Judite Sousa a Inglaterra e Itália originaram uma pequena gripe, pelo que se percebe das palavras da jornalista e escritora nas redes sociais, mas a comunicadora conseguiu marcar presença na Feira do Livro de Lisboa, no passado fim de semana, onde esteve a divulgar o seu livro “Pedaços de Vida”.

“Olá! Andar à chuva e ao frio entre Londres e Roma teve como consequência uma semana de recuperação. O que até acabou por não ser assim tão mau porque permitiu acelerar na escrita, o que é o assunto do momento”, resumiu Judite Sousa no perfil de Instagram.

Mais tarde, a jornalista esteve em Lisboa, na praça da Penguim Randhom House, para autografar alguns livros e falar sobre ensaios e biografias.

Recorde-se que depois de uma passagem por Londres, Inglaterra, onde esteve em Notting Hill e Picadilly Circus, Judite Sousa viajou para Roma, em Itália, e, na cidade do Vaticano, esteve atenta às palavras do Papa Francisco. “Nas imagens televisivas, a figura de Francisco enche os ecrãs. Ao vivo, é diferente mas não menos impactante”, referiu a comunicadora nas redes sociais.