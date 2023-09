Judite Sousa regressa às redes sociais para congratular “jovem portuguesa empreendedora”

Após ter passado um mês sem fazer publicações nas redes sociais, Judite Sousa voltou para homenagear uma “jovem portuguesa empreendedora”.

Passou um mês desde a última publicação de Judite Sousa nas redes sociais, que dava conta que passou as férias por Lisboa, com o objetivo de “não fugir às circunstâncias”.

Um mês depois, a jornalista regressou para congratular uma “jovem empreendedora portuguesa”, Ana. Numa fotografia tirada em plena Avenida da Liberdade, em Lisboa, Judite surgiu com umas calças de alfaiataria roxas e um blazer branco.

“Hoje [ontem] foi dia de parabenizar uma jovem empreendedora portuguesa. A Ana já tinha conquistado o mundo com as nossas rendas minhotas. Agora, chegou a Lisboa com o seu espaço físico. Orgulho e desejo de muito sucesso”, escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se que a jornalista vibrou, durante o mês de agosto, com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorreu em Lisboa.