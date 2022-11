Judite Sousa revela ter sido ameaçada de morte durante trabalho no Brasil

Judite Sousa revelou ter sido ameaçada de morte durante um trabalho que fez como repórter no Brasil, em 2018.

A jornalista, de 61 anos, contou, no perfil de Instagram, o episódio que viveu na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, depois de ter negociado a reportagem com o criminoso e chefe do local.

“Esta imagem, mais ampla identificando o local e o jovem, foi gravada em 2018 na favela do Vidigal, Rio de Janeiro”, começou por referir.

“Negociei a reportagem, ao serviço da empresa onde trabalhei até junho de 2022, com o chefe da favela, um criminoso, portanto”, acrescentou, referindo-se à CNN Portugal, de onde saiu este ano.

“No regresso ao hotel, foi-me dito que se eu usasse esta imagem iria ter problemas. Estava logicamente a ser ameaçada de morte. Será que usei a imagem? Brevemente”, rematou a também “pivot”.