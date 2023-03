Julgamento de companheiro de Sónia Jesus adiado devido a greve

O julgamento de Vítor Soares, companheiro de Sónia Jesus, ex-“Big Brother”, foi adiado devido à greve dos funcionários judiciais.

A greve dos funcionários judiciais levou ao adiamento do início do julgamento de Vítor “Vitó” Soares, companheiro de Sónia Jesus, ex-participante do “Big Brother”, da TVI.

O empresário, que estará envolvido numa rede de tráfico de droga, já está detido há dez meses.

O julgamento deveria começar nesta quinta-feira no Tribunal de Bragança, mas foi adiado devido à greve dos funcionários judiciais.

Recorde-se que, em declarações à revista “TV Guia”, Sónia Jesus referiu que quer “ser ouvida no julgamento”, na qualidade de “testemunha”.