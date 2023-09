Julgamento que opõe a SIC a Cristina Ferreira já tem data de início

O confronto entre a SIC e Cristina Ferreira em tribunal, por quebra de contrato, já tem data de início e começa no início de novembro.

O julgamento que opõe a SIC a Cristina Ferreira estava marcado para dia 21 de junho, mas foi suspenso devido à greve dos funcionários judiciais e foi remarcado para novembro. A agência Lusa teve acesso às novas datas, incluindo a do início dos encontros em tribunal.

Cristina Ferreira será ouvida, logo pela manhã, no dia 8 de novembro e Francisco Pedro Balsemão, presidente executivo da Imprensa, no mesmo dia, mas no período da tarde. Para dezembro, dia 6, estão agendadas as alegações de facto e direito.

O ano de 2020 é o ponto de partida deste confronto, quando Cristina Ferreira rescindiu o contrato que estava em vigor com a SIC para regressar ao canal no qual tinha estado antes, a TVI.

A estação de Paço de Arcos exige à apresentadora 12,3 milhões de euros por quebra de contrato, valor que Cristina não se mostra pronta a pagar. Como ambas as partes não chegaram a acordo, o assunto será resolvido em tribunal.