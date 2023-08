Júlia Belard desabafa: “Nem sempre consigo ser a mãe que gostaria”

Júlia Belard é mãe de dois meninos, Matias e Sebastião, e, nas redes sociais, fez um desabafo sobre a maternidade.

Mãe de dois meninos, Júlia Belard tem as mãos cheias de trabalho. A atriz é mãe de Matias e de Sebastião, que nasceu em março deste ano, ambos fruto do relacionamento com Francisco Sérvulo Correia.

Face aos desafios da maternidade, Júlia, nas redes sociais, fez um desabafo com os seus seguidores.

“Meus ricos filhos que me fazem perder o cabelo, a cabeça, o norte e a noção. Tudo, tudo, tudo. Menos o coração. Esse não se perde, esse cresce de dia para dia tal é a alegria (quando não há gritaria, claro) de vos ter. Meus amores adorados, nem sempre consigo ser a mãe que gostaria, mas gosto tanto de vocês que é difícil explicar numa só fotografia”, escreveu na legenda.

Na publicação, a atriz partilhou carinhosos registos com ambos os filhos. Na caixa de comentários, várias foram as seguidoras que se identificaram com as palavras de Júlia. “É tão bom saber que não estou sozinha nessa bipolaridade” e “Como eu te entendo, não há palavras nem fotografias que expliquem o amor” foram alguns dos comentários.