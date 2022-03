Júlia Belard confessa ter vontade de voltar a fazer televisão

Júlia Belard confessou ter vontade de fazer novamente televisão. A atriz afirmou que só precisa de convites.

A intérprete, que saltou para as luzes da ribalta após integrar o elenco da série “Morangos com Açúcar” (TVI), admitiu, no perfil de Instagram, que tem vontade de voltar ao pequeno ecrã.

Depois de ser questionada por um internauta sobre o seu regresso à TV, a artista respondeu, prontamente: “Já tenho vontade. Agora, preciso de convites”.

Além da série juvenil, na qual deu vida a Raquel Gameiro, entre 2007 e 2008, a atriz também fez parte de projetos de ficção como “Casos da Vida”, “Deixa Que Te Leve”, “Mar de Paixão”, “Anjo Meu”, “Doida Por Ti”, “Mulheres” e “Água do Mar”.

Fora da vida profissional, a artista é mãe de Matias, de quatro anos, fruto da sua relação amorosa com Francisco Sérvulo Correia.