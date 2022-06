Júlia Palha assinala o aniversário da irmã: “Ser humano único”

Júlia Palha está em clima de festa, pois a sua irmã, Carminho, está de parabéns e a atriz assinalou a data no Instagram.

“Hoje é o dia da Carminho. E sinceramente já me começam a faltar as palavras para descrever o ser humano único que é a minha irmã. Porque é, de facto, difícil, não sei sequer se existem os termos justos para descrever tamanha genuinidade, bondade e alegria em ser”, começou por dizer.

“Mas por outro lado, como me poderiam faltar as palavras? Se, a cada dia, a Carminho é uma história nova, um desafio novo, uma gargalhada nova, um gesto de compaixão ou amizade novo. A minha irmã tem a alma mais pura que conheço, das que já não se fazem, gosto de acreditar que é uma pequenina pedra preciosa a que o destino me cedeu o privilégio, o meu amuleto da sorte”, acrescentou.

“E, ao mesmo tempo, de pequenina não tem nada, é um furacão, de emoções, de espontaneidade, alegria, inteligência, coragem, de amor! Tudo nela faz sentido e tudo nela faz sentir. Tenho o maior orgulho na pessoa que te estás a tornar, mana, o mundo está cada vez mais corrompido e tu cada vez mais pura. Nunca mudes, porque eu e todos os que pertencemos à tua vida, precisamos de ti assim”, rematou.