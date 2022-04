Júlia Palha assinala o aniversário do irmão mais novo

Júlia Palha assinalou publicamente, esta segunda-feira, 10 de dezembro, o aniversário do irmão mais novo, Simão.

A atriz mostrou-se rendida a um dos seus “grandes amores” no dia em que este celebrou mais um ano. No perfil de Instagram, a intérprete publicou uma breve mensagem, com fotografia a acompanhar.

“Parabéns, Simão. O mais novo e um dos meus três grandes amores nesta vida”, pode ler-se na legenda de uma montagem de fotografias em que aparece abraçada ao aniversariante.

Além de Simão, Júlia Palha também é irmã de Francisco e Carminho. Nas redes sociais, Júlia Palha já tinha partilhado um “tesourinho” com os irmãos. “Peço-vos apenas um minuto da vossa manhã para verem estes tesourinhos”, escreveu, na altura.