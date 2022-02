Júlia Palha declara-se ao namorado: “Contigo a vida é uma lufada de ar fresco”

Júlia Palha recorreu às redes sociais para se declarar ao seu companheiro, José António Arantes Pedroso.

Discreta no que toca à vida privada a atriz, que dá vida a “Fátima”, na trama “A Serra”, na SIC, abriu uma exceção e fez uma declaração pública ao namorado no perfil da rede social Instagram.

“O amor não é fácil. E não há ninguém que nos ensine ou prepare para isso, há, aliás, uma enorme tendência para se falar apenas no que de bom acontece, no lado fácil e nas mil e uma borboletas que nos traz”, começou por escrever.

“Supondo-se assim, que apenas disso se trata… mas não. O amor tem os seus altos e baixos e uma fase menos boa é de uma exigência emocional gigantesca. Decidir partilhar a vida com alguém pode ter tanto de maravilhoso, como de desafiante. E com tempo, paciência e confiança, apercebes-te que só é de verdade quando não tens medo do que está errado, quando queres abraçar e cuidar das vossas fragilidades e ser melhor a cada dia que passa”, acrescentou.

A intérprete terminou com um agradecimento ao companheiro: “Obrigada por esta jornada de aprendizagem que tem sido viver a teu lado, por nunca nos deixares desistir de nós e por, mesmo nos momentos complicados, tornares tudo tão leve e simples. Porque, na verdade, contigo a vida é assim, uma lufada de ar fresco e felicidade”.