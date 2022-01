Júlia Palha declara-se de forma emotiva à irmã mais nova

View this post on Instagram

É difícil descrever a minha irmã e quem nunca a conheceu não vai mesmo perceber a essência e genuinidade em cada uma das minhas palavras. Mas eu vou tentar na mesma porque ela, mais que ninguém, merece. A Carminho não tem medo de nada nem de ninguém, não se metam com ela, é a definição de loucura numa só pessoa, no seu melhor sentido, faz o que quer, diz o que quer, mas sempre com o cuidado e inteligência de nunca ofender ninguém, porque sabe que não temos esse direito. A Carminho tem um coração gigante, todos cabem nele, adora animais, crianças, velhinhos, no fundo, pessoas e o mundo. Ela está bem em todo o lado, com qualquer pessoa, tem sempre um elogio a fazer e nenhuma crítica por apontar, consegue ver o lado bom de toda a gente e não julga nada nem ninguém. É por isso que toda a gente a adora, é por isso que tem tantos amigos, é por isso que é convidada para todos os programas, porque a presença dela é, de facto, indispensável e faz MESMO toda a diferença. Ela consegue por toda a gente a rir, mas a rir de verdade. E como se ser corajosa, dona de uma bondade e compaixão gigantescas, adorada por todos os que passam na sua vida e a pessoa mais engraçada que conheço, é ainda uma brasa do caraças completamente despida de presunções. Odeia fotografias, odeia dar nas vistas, odeia elogios, odeia todas aquelas massagens ao ego que todos nós tanto gostamos, porque se vê única e exclusivamente pelo seu interior, também única maneira pela qual sabe ver os outros. Às vezes isso irrita-me, porque a admiro, porque a acho incrível, porque quero exibí-la e mostrar-vos a sorte que tenho em ter uma irmã assim, mas depois percebo que ela é tão esperta, que se está a proteger deste mundo fútil e que é o facto de ser tão desligada de tudo que a mantém tão pura. Tenho pena que nem todos tenham uma Carminho na vida porque, garanto-vos, não tem preço. Parabéns pelos 18 doida, tem cuidado, já podes ir presa, a sério.