Júlia Palha encontra tesourinho: “Peço-vos apenas um minuto da vossa manhã”

Júlia Palha encontrou o antigo bilhete de identidade, em conjunto com os irmãos Francisco e Carminho. Rendida à nostalgia, a atriz dividiu, esta quinta-feira, 28 de outubro, o tesourinho com os fãs.

A atriz deparou-se com o antigo documento de identificação e pediu aos seguidores para tirarem um minuto da sua manhã desta quinta-feira para verem as três fotografias partilhadas no Instagram.

“Peço-vos apenas um minuto da vossa manhã para verem estes tesourinhos”, pediu a intérprete aos seus admiradores na legenda. “Amo-vos manos quidos!” acrescentou Júlia Palha.

Vários internautas mostraram-se surpreendidos com a partilha. “Não aguento! Não sei qual o mais fofo”, comentou uma admiradora. “Júlia desde pequenina que já eras linda e ainda continuas”, elogiou outra.

No início de outubro, a intérprete declarou-se publicamente ao namorado. “Encontrem alguém que saiba que vocês não são perfeitos, mas que vos olha como se fossem”, escreveu, rendida.