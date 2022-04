Júlia Palha deslumbra nas praias do Rio de Janeiro

Júlia Palha fez as malas e viajou até ao Rio de Janeiro, no Brasil, onde tem estado a aproveitar as boas temperaturas que se fazem sentir para apanhar sol e dar mergulhos.

A atriz fugiu do mau tempo que se vive em Portugal para viver uma das mais emblemáticas épocas festivas daquele país. Assim que conseguiu, a intérprete vestiu o biquíni e foi até à praia.

No perfil de Instagram, a profissional da TVI publicou uma fotografia em que surge numa praia em São Conrado, no Rio de Janeiro. Na caixa de comentários, Júlia Palha recebeu diversos elogios à sua silhueta.

“Uma estrela encantadora na Terra”, “O Rio ficou mais lindo”, “Fogo” e “Mas que bomba” servem a título de exemplo.

No pequeno ecrã, a atriz do quarto canal pode ser vista na série “Corda Bamba”, escrita por Rui Vilhena. Nesta trama produzida pela Plural, a intérprete dá vida à personagem a Alice Trindade.

Deste elenco também fazem parte Maria João Bastos, Dalila Carmo, Pêpê Rapazote, Margarida Vila-Nova, Nuno Homem de Sá, Sofia Grilo, Paula Neves, Pedro Granger, São José Correia, entre outros.

