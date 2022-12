Júlia Pinheira revela em direto: “Odiei estar grávida”

Júlia Pinheiro confessou durante a emissão do seu programa, o vespertino “Júlia”, na SIC, que o período em que esteve grávida não foi o mais agradável.

A apresentadora, de 60 anos, entrevistou Joana Duarte, esta terça-feira, 27 de dezembro, a propósito da sua gravidez e acabou por recordar a época em que também esteve grávida.

“Há mulheres – e eu não sou uma delas – que têm assim uma coisa, olham para a gravidez, para o bebé, para a maternidade, é assim [como se fosse] uma espécie de síntese de tudo, é como um apogeu. Eu não queria ser mãe. Odiei estar grávida. Graças a Deus correu tudo muito bem”, contou.

Recorde-se que Júlia Pinheiro é mãe de três filhos, Rui Maria Pêgo e as gémeas Carolina e Matilde, resultado da relação que mantém com Rui Pêgo. No entanto, o radialista tem ainda uma filha mais velha, Sofia.