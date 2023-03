Júlia Pinheiro acaba carreira em televisão “em dois, três anos”

“Cansada” do “day time” e preocupada em não falhar com os colegas, Júlia Pinheiro anunciou um prazo para terminar a carreira no pequeno ecrã.

Dentro de “dois, três anos”, Júlia Pinheiro termina a carreira em televisão, revelou a apresentadora da SIC em entrevista à SIC Mulher, que está a celebrar 20 anos.

“Uma coisa que me dá prazer é o mundo dos podcasts, que no fundo é a minha primeira pele, a rádio. Desenvolvo outros, tenho projetos nesse sentido. Vejo-me a fazer isso, mas a minha vida pública termina em dois, três anos”, referiu.

“No dia em que sair da antena, a minha vida pública terminará. Termino a minha vida pública com este programa (‘Júlia’), a não ser que apareça outro formato”, acrescentou.

E concluiu: “Estou muito cansada, eu tenho 20 anos de ‘daytime’ e cada vez que falto fico completamente torcida, porque sinto que estou a faltar a um compromisso que é muito sério”.