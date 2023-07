Júlia Pinheiro assinala aniversário das filhas: “São umas mulheres maravilhosas”

Júlia Pinheiro recorreu às redes sociais para assinalar o aniversário das filhas gémeas, Carolina e Matilde, que completam 30 anos.

Júlia Pinheiro mostrou ser uma verdadeira “mãe babada” esta segunda-feira, 17 de julho, na sequência do aniversário das filhas gémeas. Carolina e Matilde fazem 30 anos e Júlia assinalou o dia nas redes sociais.

“Carolina e Matilde. Cumprem hoje os 30 anos de vida. Parabéns, são umas mulheres maravilhosas. Amo-vos tanto”, escreveu na legenda da publicação.

Além das gémeas, a apresentadora da SIC é, também, mãe do locutor Rui Maria Pêgo. Todos fruto do casamento com Rui Pêgo que já dura há quase quatro décadas.

Na caixa de comentários, os seguidores felicitaram as filhas da comunicadora. “Parabéns às filhotas e aos pais”, “Muitos parabéns para todos vós, um dia muito feliz” e “Parabéns! Muita saúde para todos” são alguns dos exemplos.