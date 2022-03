Júlia Pinheiro assinala aniversário do filho

Júlia Pinheiro assinalou, através das redes sociais, o aniversário do filho, Rui Maria Pêgo, com uma dedicatória enternecedora.

O locutor da Rádio Comercial completa 31 anos, esta terça-feira, uma data que a apresentadora da TVI destacou publicamente na conta oficial de Instagram.

“Há muito que deixei de o considerar ‘o meu bebé’, o meu príncipe rechonchudo, que me encheu de alegria na minha primeira experiência da maternidade”, referiu na descrição de uma fotografia em que surge com a cabeça no colo do filho.

“Hoje, ele é a consciência sábia da nossa família, aquele que dá conselhos e que tem uma clarividência de alma antiga. Tem uma tenacidade, capacidade de foco, objetivos que nos deixa a todos estupefactos. E todos os anos fica mais inteligente”, acrescentou, completando a dedicatória com uma declaração de amor. “Amo-o por tudo. Nas suas muitas imperfeições e em todas as suas incontáveis perfeições.”

Os seguidores da comunicadora não tardaram a parabenizar Rui Maria Pêgo por mais um aniversário, e, ainda, à mãe, pela data especial.

Recorde-se que Júlia Pinheiro é também mãe de Matilde e Carolina Pêgo, ambos fruto da relação com Rui Pêgo.