Júlia Pinheiro celebra 32 anos de Rui Maria Pêgo com foto antiga

Júlia Pinheiro partilhou uma foto antiga nas redes sociais para celebrar mais um aniversário do filho mais velho, Rui Maria Pêgo.

O locutor Rui Maria Pêgo completa esta quinta-feira 32 anos e, para assinalar a data, a apresentadora, de 58, fez uma declaração de amor no Instagram com uma foto antiga do filho mais velho em bebé.

“Este bebé lindo e bochechudo faz hoje 32 anos. Aqui ainda não falava grande coisa mas já tinha muito para dizer. Continua assim, meu filho. Continua a interrogar o mundo porque as tuas perguntas vêm do lado certo do coração. Parabéns, Rui Maria”, pode ler-se na publicação.

Rui Maria Pêgo nasceu do casamento entre Júlia Pinheiro e Rui Pêgo. O casal tem ainda duas filhas em comum, as gémeas Carolina e Matilde. O locutor da Antena 1 tem ainda uma outra filha, Sofia.