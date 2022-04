Júlia Pinheiro declara-se ao marido em dia de aniversário: “O melhor dos homens”

Júlia Pinheiro assinalou publicamente o aniversário do marido, Rui Pêgo, com uma dedicatória nas redes sociais.

O diretor da Antena 1 completa, esta sexta-feira, 12 de março, 65 anos e, para celebrar a data, a apresentadora partilhou no Instagram uma declaração de amor ao “melhor homem”.

“O melhor dos homens faz hoje anos. Sempre igual. Discreto, divertido, indefetível, firme nas suas convicções e ideias. É um privilégio estar ao seu lado na vida e no amor. Parabéns meu querido. Cumpres hoje 65 anos com uma leveza ímpar”, pode ler-se na publicação, na qual partilhou uma fotografia do marido.

Júlia Pinheiro e Rui Pêgo estão casados há mais de 30 anos. O casal tem três filhos, Rui Maria Pêgo, de 31 anos, e as gémeas Matilde e Carolina, de 22.

Também Rui Maria Pêgo deu os parabéns, no próprio Instagram, ao “melhor Pêgo” que conhece.