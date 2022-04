Júlia Pinheiro recorda discussão “tremenda” por causa de Fernando Luís

Júlia Pinheiro recordou, esta segunda-feira, 28 de junho, que teve uma “discussão tremenda” com uma senhora no cabeleireiro por causa do ator Fernando Luís.

A apresentadora recebeu o intérprete, que integra a novela de “A Serra” (SIC), no programa “Júlia”. Durante a conversa, os dois lembraram o período em que Fernando Luís participou na mediática série “Médico de Família”.

“Tive uma discussão tremenda por tua causa uma vez no cabeleireiro. Porque uma senhora insistia comigo que tu eras casado com a Rita Blanco”, começou por lembrar Júlia Pinheiro, em direto.

“Eu dizia: ‘Não, minha senhora, é um papel, eles não são casados, são amigos’. A senhora zangou-se comigo”, acrescentou a apresentadora do formato das tardes da estação de Paço de Arcos.

Lembre-se que “Médico de Família” foi emitida entre 1998 e 2000 na SIC. Além de Fernando Luís, também fizeram parte deste elenco atores como Rita Blanco, Sara Norte, Francisco Garcia, Maria João Abreu, Filipe Ferrer, entre outros.