Júlia Pinheiro e o noivado da filha Carolina: “Estou tão feliz”

Júlia Pinheiro mostrou-se muito comovida no perfil de Instagram com o noivado da filha Carolina. A apresentadora da SIC elogiou o noivo.

Dias felizes. Júlia Pinheiro está nas “nuvens” com o noivado de uma das filhas gémeas, Carolina, e partilhou a felicidade com os milhares de seguidores no perfil de Instagram.

“A minha filha Carolina está noiva. Estou tão feliz. Feliz pela minha filha. Feliz pelo noivo, de quem gosto muito”, começou por escrever a apresentadora da SIC.

“Conhecem-se desde miúdos. Eram colegas de liceu. Estava escrito. O calendário das celebrações está a definir-se. E eu, pela primeira vez, irei a um casamento no qual serei a mãe da noiva. Filha feliz. A Mãe da Noiva feliz”, rematou Júlia Pinheiro.