Júlia Pinheiro e Rui Pêgo divertem-se no concerto de César Mourão

Júlia Pinheiro e o marido, Rui Pêgo, divertiram-se no passado fim de semana no concerto de César Mourão, no Campo Pequeno, em Lisboa.

César Mourão deu um concerto esgotado no Campo Pequeno, em Lisboa, no passado fim de semana e, entre os milhares de espetadores, estavam a apresentadora da SIC Júlia Pinheiro e o marido, o radialista Rui Pêgo.

“César Mourão? Estamos à tua espera. Vai ser uma noite magnífica”, escreveu a comunicadora do terceiro canal nas redes sociais, antes de começar a desfrutar de uma noite a dois.

Segundo o “Jornal de Notícias”, António Zambujo e Juliana Anjo participaram no espetáculo, que César Mourão vai apresentar no Porto, no próximo dia 28 de abril.

Nesta segunda-feira à tarde, Júlia Pinheiro voltou aos ecrãs da SIC para entrevistar a atriz Sara Matos, que fez um balanço da maternidade e do primeiro ano e meio de vida do filho, Manuel, fruto da relação com o ator Pedro Teixeira.