Júlia Pinheiro encanta com o presépio para as netas: “Quero que se recordem quando eu partir”

Como é habitual, a apresentadora ficou a cargo do presépio. Este ano, ficou mais encantado do que nunca.

Júlia Pinheiro montou este ano o presépio de Natal a pensar propositadamente na família. “Acho que ficou muito bonito”, resumiu a comunicadora no perfil de Instagram.

“Aqui não se percebe a extensão e a concepção necessárias. Dediquei a minha manhã de domingo a este exercício de fantasia e de fé”, acrescentou Júlia Pinheiro.

O destinatário? “Foi feito para as minhas netas. Quero que, um dia, quando eu já tiver partido, as pequeninas se recordem: em casa da Avó Juju , existia um presépio lindo e enorme. O amor é isto. Quatro horas de nariz no chão, com as pernas a gemer e as costas quebradas. Não interessa. Os olhos da Francisca e Benedita vão brilhar!”, rematou, emocionada.