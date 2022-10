Júlia Pinheiro faz 60 anos e recusa operações plásticas

Júlia Pinheiro completa 60 anos nesta segunda-feira, 6 de outubro. A apresentadora recusa fazer operações plásticas.

A apresentadora revelou que não teme o avançar da idade e pôs de lado a hipótese de realizar procedimentos estéticos.

“Não pesa nada! Estou com 60 anos muito felizes. Sinto-me muito bem e contente. Quero estar bem, ter sossego, saúde… que tudo esteja bem! Quero estar rodeada de pessoas cúmplices, que me façam sentir bem. Quero estar presente, inteira em tudo o que faço”, afirmou em declarações à revista “TV Mais”.

A comunicadora comentou ainda que não esperava continuar a fazer televisão aos 60 anos: “Nunca esperei ainda estar na TV com esta idade. Sou franca! Aliás, fiz todo o meu caminho como executiva de televisão a contar que, por volta dos 40 e muitos, a coisa já tivesse acabado”, garantiu à publicação.

Já no que às cirurgias plásticas diz respeito, a comunicadora disse: “Há 20 anos dizia que gostava de levantar o ‘património’. Agora, esse tipos de intervenções não me fazem sentido. A não ser que tenha um acidente e fique desfigurada… Hoje, não me apetece”.