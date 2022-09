Júlia Pinheiro faz atualização do estado de saúde: “As crises estão mais suaves”

Depois de ter revelado ter passado por uma crise de “cristais desalinhados”, condição relacionada com os ouvidos e “incapacitante”, Júlia Pinheiro confessou que está a melhorar.

A apresentadora da SIC, de 59 anos, recorreu às redes sociais para apaziguar os seus fãs e revelou estar a melhorar.

“Final de uma semana de quase imobilidade no estúdio. As crises no ouvido estão mais suaves. Agradeço as centenas de mensagens que enviaram com os desejos de melhoras e o contacto de muitos médicos que já ajudaram outros pacientes como eu”, escreveu a comunicadora.

Recorde-se que Júlia Pinheiro esteve ausente do pequeno ecrã durante uma semana devido a esta condição.

“Tive aquilo que as pessoas conhecem como uma crise de cristais desalinhados. Tem a ver com os ouvidos, e quem já passou por isto sabe que é muito desagradável, altamente incapacitante e obriga-nos a uma imobilidade total. Não gostei nada disto, foi realmente muito difícil”, explicou a apresentadora quando regressou à condução do vespertino “Júlia”, na SIC.