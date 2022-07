Júlia Pinheiro sobre filha de Wanda Stuart: “Tem sido muito atacada e é feio”

Júlia Pinheiro defendeu a filha de Wanda Stuart, Eva, dos comentários negativos de que tem sido alvo depois da sua participação no “Ídolos” (SIC).

A apresentadora, de 59 anos, recebeu no programa “Júlia” o vencedor do concurso musical Eduardo Gonçalves. Durante a conversa com o cantor, a comunicador saiu em defesa da artista que terminou o formato em segundo lugar.

“A menina tem sido muito atacada e é muito feio o que lhe têm feito”, disse, referindo-se aos ataques que Eva Stuart foi alvo na Internet.

A mãe da jovem intérprete já tinha defendido a filha nas redes sociais. “De cabeça erguida, que é como todas as divas devem sair do palco”, escreveu Wanda Stuart. “És a maior, foste a melhor”, afirmou.

Lembre-se que, antes de participar no “Ídolos”, Eva Stuart brilhou ao lado da mãe em vários momentos no pequeno ecrã.