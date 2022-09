Júlia Pinheiro garante que futuro de Andreia Rodrigues passa pela SIC

Júlia Pinheiro garantiu, este domingo, 4 de agosto, que o futuro da apresentadora Andreia Rodrigues passa pela SIC.

A comunicadora deixou um testemunho à colega de estação no programa “Caixa Mágica” conduzido por Fátima Lopes e emitido nas tardes de domingo.

“Mal nos conhecemos, as coisas correram muito bem entre nós”, começou por lembrar a profissional da estação privada.

“Acompanhei-a em alguns momentos difíceis da sua vida nos últimos anos, ela permitiu essa intimidade e pude-lhe dar colo quando foi preciso. Tenho uma ligação muito terna com ela por causa disso”, prosseguiu.

No final, Júlia Pinheiro garantiu que Andreia Rodrigues vai continuar no terceiro canal: “O futuro da SIC passa pela Andreia Rodrigues, também. Ela é uma comunicadora sóbria, enérgica, divertida, uma pessoa que faz o seu trabalho com uma grande entrega e sentido de dedicação”.