Júlia Pinheiro homenageia mentores no Dia Mundial do Professor

No Dia Mundial do Professor, a apresentadora da SIC decidiu lembrar aqueles que foram mais importantes na sua formação.

“Hoje é também o Dia Mundial do Professor. No Blogue Júlia, os professores que mais me marcaram. Com uma palavra de homenagem a todos os professores que, dando o seu melhor, marcam as nossas vidas. Bom feriado”, começou por escrever a profissional da SIC no perfil de Instagram.

“A Professora Alda, a minha professora de primeiro ciclo, não hesitava em pedir a palma da mão aos seus alunos. Felizmente sempre escapei a essa ‘pedagogia’. Mas a sua rigidez também se estendia ao empenho que tinha em ensinar a ler e a escrever. Foi com ela que escrevi as minhas primeiras composições. E por isso estará sempre na minha memória”, começa por referir.

“Na Faculdade, estudei Línguas e Literaturas Modernas, na vertente inglês e alemão. E agradeço ao Professor Ribeiro da Fonte as aulas de Cultura e Literatura Alemã. Desde então, nunca mais perdi o rasto a Thomas Mann, Hermann Hesse, Günter Grass. Essa cultura e literatura alemã acompanha-me até hoje, na minha biblioteca. E muito graças a este Professor”, acrescenta.

“Mais tarde, na pós-graduação em Ciências da Informação, conheci o Professor Borges de Macedo. Que privilégio. Um homem inteligente que tinha a capacidade de nos manter atentos (e curiosos) do início ao fim da aula. De um simples detalhe, saltavam estórias e evidências históricas que ele unia, cruzava e usava para explicar importantes acontecimentos. Foi uma referência. Nunca mais conheci ninguém como ele”, remata Júlia Pinheiro.