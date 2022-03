Júlia Pinheiro está em isolamento profilático após ter tido contacto com pessoa infetada

Júlia Pinheiro está em isolamento profilático depois de ter estado com uma pessoa que contraiu a covid-19. A informação foi avançada pela SIC.

Depois de ter apresentado o programa “Júlia” de quarta-feira, a apresentadora do terceiro canal recebeu a notícia de que esteve em contacto com alguém que está infetado com o novo coronavírus.

De acordo com a SIC, a comunicadora realizou um teste de deteção à covid-19 que deu negativo. No entanto, vai continuar em casa a cumprir a quarentena tal como é recomendado pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

O formato de quinta-feira vai ser substituído por entrevistas já gravadas e, a partir de sexta-feira, será Ana Marques que assumirá o papel de apresentadora do vespertino “Júlia”.