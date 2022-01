Júlia Pinheiro mostra bastidores das gravações do filme “Curral de Moinas”

Júlia Pinheiro mostrou os bastidores das gravações do filme “Curral de Moinas”, da autoria de João Paulo Rodrigues e Pedro Alves (“Quim Roscas” e “Zeca Estacionâncio”).

A apresentadora está a divertir-se com o novo projeto de comédia em que participa ao lado de atores como João Paulo Rodrigues, Pedro Alves, Sofia Ribeiro, Carla Andrino, Rui Unas e Luís Simões.

No perfil de Instagram, a comunicadora partilhou um vídeo dos bastidores, no qual surge com Sofia Ribeiro à gargalhada. “A festa continua!” pode ler-se.

Também Sofia Ribeiro, que dá vida a “Piedade”, tem partilhado vários registos do novo trabalho.

“Quando me perguntam que projeto gostava de fazer…. Este! Que privilégio trabalhar, divertindo-me com gente tão fixe como estes dois. Obrigada! Curral de Moinas nos aguarde! Haja Piedade!” afirmou.

O filme “Curral de Moinas” está em gravações oito anos depois do primeiro projeto cinematográfico da dupla João Paulo Rodrigues e Pedro Alves. Lembre-se que “7 Pecados Rurais” foi lançado em 2013 e realizado por Nicolau Breyner.