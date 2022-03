Júlia Pinheiro mostra fotografia de quando era mais nova

Júlia Pinheiro partilhou uma fotografia de quando era mais nova para assinalar o Dia da Criança, que se celebra esta terça-feira, 1 de junho.

A apresentadora, de 58 anos, encontrou no baú das recordações uma imagem antiga de quando era criança. No perfil de Instagram, a comunicadora dividiu a sua descoberta com os fãs.

“Era uma vez uma criança chamada Júlia. Feliz. Como deveriam ser todas as crianças”, afirmou Júlia Pinheiro.

Na secção de comentários, diversos internautas elogiaram a apresentadora. “Que linda! E o olhar já era o mesmo” comentou uma admiradora. “Muito linda”, escreveu outro internauta.