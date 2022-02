Júlia Pinheiro partilha fotografia de infância dos filhos

Júlia Pinheiro surpreendeu os fãs com uma viagem no tempo e partilhou uma fotografia de infância dos três filhos.

Para assinalar o Dia Internacional do Obrigado, que se comemorou neste sábado, a apresentadora publicou uma memória antiga, na conta oficial de Instagram, na qual surge ao lado dos três filhos, Rui Maria Pêgo e as gémeas Matilde e Carolina.

“Recordo-me que, ainda mal os meus filhos articulavam ‘mãe’ e ‘pai’, já eu insistia no ‘obrigado’. Com as netas, mantenho a mesma preocupação e tenho a dizer-vos que, na terceira geração, continuo a ganhar esta batalha. Considero muito importante verbalizar o ‘obrigada’”, revelou.

“No mais simples contexto familiar do ‘passa-me uma colher, por favor’ [à mesa], agradeço sempre. Obrigada é um sinal de respeito. E como se costuma dizer, respeitinho é muito bonito”, acrescentou.

