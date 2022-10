Júlia Pinheiro partilha mensagem emocionada do filho

Júlia Pinheiro celebrou 60 anos esta quinta-feira, 6 de outubro, e nas redes sociais destacou a mensagem que recebeu do seu filho, Rui Maria Pêgo.

A apresentadora garantiu que as palavras do filho são uma “inundação de amor”.

“’60 anos são várias vidas dentro de uma muito grande. Várias mães, várias mulheres, várias conquistas extraordinárias. Várias superações improváveis’”, começou por revelar.

“‘Não sei o que é ir dormir com 23 e acordar com 60, mas sei que ser teu filho e testemunhar a tua força, a tua alegria, e o amor com que inventas a tua vida é um dos maiores presentes que o Universo me deu. Talvez o maior. Beijinhos, mãe. E parabéns’”, rematou Rui Maria Pêgo.

No seu perfil de Instagram, Júlia Pinheiro revelou ainda outras mensagens recebidas no dia do seu aniversário. Nomes como Ana Marques, Andreia Rodrigues, Maria Botelho Moniz, entre outros, constam na lista de rosto conhecidos que parabenizaram a comunicadora.