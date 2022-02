Júlia Pinheiro explica problema de saúde que a afastou do programa

View this post on Instagram

Hoje e amanhã, estarei ausente da antena da SIC. Uma indisposição ligeira impediu o normal desempenho das minhas funções. Quero agradecer o cuidado de todos os que manifestaram preocupação pela minha ausência. Para a Ana Marques, mando os beijos e abraços virtuais e o meu carinho. É uma profissional maravilhosa sempre pronta para ajudar .