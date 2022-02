Depois de ter montado a árvore de Natal e o presépio para as netas, a apresentadora tirou a imagem oficial desta quadra festiva. E é com um amigo improvável…

Nem com o marido, nem com os filhos, nem com as netas: a foto oficial de Natal deste ano de Júlia Pinheiro é com um fiel amigo de quatro patas, o cão Trufa.

“Eu e Trufa. Fotografia oficial de Natal. Já sei, ele é muito mais bonito do que eu. Feliz Natal para todos!” brincou Júlia Pinheiro nas redes sociais.