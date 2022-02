Júlia Pinheiro recebe presente de Manuel Luís Goucha

Júlia Pinheiro foi surpreendida por Manuel Luís Goucha com um presente, esta terça-feira, no dia em que completou 58 anos.

A apresentadora partilhou um vídeo nas redes sociais no qual revelou que o amigo de longa data e apresentador televisivo a presenteou com um fato completo com padrão às bolinhas, composto por calças, camisa e casaco.

“Estou cheia de presentes. Este é do meu marido televisivo, Manuel Luís Goucha. […] É de um chique. Oh Manel, tu dás cabo de mim”, afirmou Júlia Pinheiro na publicação em que mostrou o presente. “A prenda surpresa que me deixou extasiada”, acrescentou ainda na legenda.

Recorde-se que a profissional da SIC celebrou a data rodeada pelos filhos, Rui Maria Pêgo e as gémeas, Matilde e Carolina, a enteada Sofia e as duas netas.

