Júlia Pinheiro recorda episódio insólito que aconteceu durante peça de teatro

Júlia Pinheiro recordou um episódio insólito que aconteceu durante uma sessão da peça de teatro de “Monólogos da Vagina”.

A apresentadora disse adeus ao projeto que abraçou após convite de diretora geral da Yellow Star Company, Carla Matadinho, e, em jeito de despedida, fez um balanço do melhor e pior que aconteceu no tempo em que esteve em exibição.

“Foi um ano sem fins de semana. Repleto de experiências únicas. E também de imprevistos”, começou por escrever a comunicadora no blogue, Júlia, para lembrar de seguida: “Um deles aconteceu em pleno espetáculo. Na plateia, alguém grita repetidamente ‘112’.”

“A minha primeira reação: ‘trata-se de um momento de apanhados para a televisão. Alguém me quer pregar uma partida’. Até que uma clareira se abre no auditório e deixa entrever uma mulher desmaiada”, prosseguiu.

Depois de ser “socorrida e levada pela equipa médica”, Júlia Pinheiro teve de dar continuidade ao espetáculo. “A Paula Neves, a minha mestra das tábuas, perguntou-me se estava preparada. E eu, atrevida, propus-me a recomeçar o texto exatamente no momento em que o tinha interrompido. Não imaginava o quanto difícil é esta tarefa. Mas, com a ajuda do público, voltei a ‘entrar’ no workshop da vagina”, disse.

Entre alguns episódios que referiu neste testemunho, a apresentadora da SIC recordou o momento mais divertido que viveu em palco.

“Mais divertido foi o episódio do exame ginecológico, o momento do texto que me leva a interagir com o público. E lá diz um senhor na plateia: ‘veja lá o que me vai perguntar – aviso já que eu trabalho num consultório de ginecologia’. A minha resposta imediata: ‘veja lá que sempre temi que me acontecesse isto. Hoje é o dia’”, contou.

Para a comunicadora, este ano foi particularmente difícil devido ao AVC que a sua mãe sofreu. “Mas hoje olho para trás e sei que valeu a pena”, concluiu.

