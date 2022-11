Júlia Pinheiro recorda lesão de Diana Chaves num programa da SIC: “Partiu duas vértebras”

Júlia Pinheiro lembrou uma lesão que Diana Chaves sofreu durante o programa “Splash”, emitido pela SIC em 2013.

A apresentadora esteve no programa “Casa Feliz”, no início da semana, para falar sobre o regresso ao ecrã depois de ter sido operada. Durante a entrevista, a comunicadora lembrou o episódio em que Diana Chaves se lesionou num formato do terceiro canal.

“Esta rapariga tem tanta capacidade de aguentar a dor, quando estivemos no ‘Splash’, ela saltou, partiu duas vértebras, ela tinha dores horríveis e ninguém levava muito a sério”, frisou.

A comunicadora do programa das manhãs confessou que, na época, não sabia que tinha duas vértebras partidas, pois acreditava que se tratava de uma contratura.

“Pois foi, e no direto saltei com as vértebras partidas, não sabíamos. Eu achava que era uma contratura”, respondeu a colega de João Baião no matutino da SIC.