Júlia Pinheiro revela como vão ser as férias: “Ler muito, escrever muito”

Júlia Pinheiro revelou nas redes sociais como serão as férias e quais as atividades que não deixará de fazer.

A preparar-se para fazer uma pausa profissional e desfrutar de alguns dias de descanso, a apresentadora do programa da SIC “Júlia” partilhou um vídeo no Instagram no qual desvendou o que fará nas férias, como “ler muito” e “escrever muito”.

“Vou ler muito, vou escrever muito, estou lançadíssima no meu livro, e cozinhar”, afirmou a comunicadora.

Devido à Covid-19, Júlia Pinheiro revelou ainda que vai aproveitar a pausa para estar com a família.

“Vou divertir-me muito porque vamos estar todos juntos, netas e filhos. A pandemia tem destas coisas, de repente todos temos de estar no mesmo sítio porque não dá jeito nenhum ir para outro local onde não se esteja tão bem como com os nossos”, acrescentou.

LEIA TAMBÉM: