Júlia Pinheiro revela foto inédita do dia de casamento

Júlia Pinheiro assinalou publicamente os 35 anos de casamento com Rui Pêgo com uma foto inédita do dia da cerimónia.

A apresentadora, de 58 anos, partilhou uma foto, na qual surge acompanhada pelo avô, mesmo antes do casamento, esta segunda-feira, para celebrar os 35 anos desde que o casal trocou alianças.

“28 de dezembro de 1985. Foi apoiada no braço do meu avô que eu parti para a grande aventura do casamento. A Sofia, a filha que a vida me deu, segurava encantada a cauda do vestido. A noiva tinha 23 anos. O noivo 28. Completam-se hoje 35 anos. E parece que foram 35 segundos”, pode ler-se.

Júlia Pinheiro revelou ainda que celebrou a data “com um almoço na praia, rosas de manhã e um jantar sozinhos”.

Os casal tem três filhos em comum, Rui Maria Pêgo, e as gémeas Carolina e Matilde. O locutor da Antena 1 tem ainda uma outra filha, Sofia.