Júlia Pinheiro sofre “há dois dias com violenta constipação”

Júlia Pinheiro confessou, esta quinta-feira, que está a sofrer há dois dias de uma “violenta constipação” e que “e não há lenços de papel que deem razão”.

A apresentadora do programa “A Tarde É Sua” (SIC) tem passado mal as noites devido ao seu estado febril e não está a ver melhoras tão rápidas em breve. “Há dois dias que me debato com uma violenta constipação. A noite foi febril. O mal-estar aumenta”, explicou.

“E não há lenços de papel que deem vazão. Um único pormenor sintomático, o menos negativo, é a minha voz sexy. Não é sexy, é mesmo rouquidão. E não passa despercebida, nem para o meu vizinho weimaraner. O zinco é um cão da raça weimaraner que me costuma ladrar do outro lado da janela da cozinha, enquanto eu preparo o jantar. Ontem à noite, lá veio ele, preparado para conversar. Não esperava o zinco que eu tivesse mudado de voz. O que me ri, apesar desta constipação”, contou.

https://www.instagram.com/p/B79S9MmneiU/?utm_source=ig_embed

A comunicadora não pode ficar “de molho”, por isso, pediu ajuda aos fãs: “Portanto, não podendo ficar de molho em casa, conto com os vossos conselhos, mezinhas caseiras, canjas de galinha, o que for útil e eficaz”.

