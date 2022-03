Júlia Pinheiro recorda susto “horrível”: “Foi um sinal do meu corpo”

Júlia Pinheiro abriu o livro e recordou um susto “horrível” que viveu no Natal. “A cambalear e agarrada ao meu marido tive de ir para o hospital”, contou a apresentadora.

A comunicadora da SIC partilhou o episódio insólito que aconteceu durante a quadra natalícia aquando da sua presença n’”O Programa da Cristina”, transmitido na manhã desta sexta-feira.

As duas colegas estavam a falar sobre o motivo pelo qual Júlia Pinheiro tinha abandonado a peça “Monólogos da Vagina”.”Este Natal aconteceu-me uma coisa que me deixou muito preocupada, foi um sinal do meu corpo. Aconteceu-me uma coisa horrível”, explicou.

https://www.instagram.com/p/B7a0_nRlTlK/

“No dia de Natal adormeci depois do almoço e quando acordei perdi a capacidade da marcha”, lembrou Júlia Pinheiro, adiantando que se deitou de seguida pensando que a situação fosse passar. “No dia seguinte estava pior”, acrescentou.

Com medo que se tratasse de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), a apresentadora foi com o marido, Rui Pêgo, ao hospital. “A cambalear e agarrada ao meu marido tive de ir para o hospital”, adiantou.

A equipa de médicos acabou por revelar que este susto de saúde da comunicadora teve origem no excesso de trabalho e no stress. Agora, Júlia Pinheiro está a ser acompanhada de perto.

