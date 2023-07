Julia Roberts assiste o jogo do Manchester United e encontra-se com Bruno Fernandes

A atriz norte-americana Julia Roberts foi assistir ao jogo do Manchester United e encontrou-se com o médio da equipa inglesa Bruno Fernandes.

No passado sábado, dia 22 de julho, o Manchester United e o Arsenal enfrentaram-se no MetLife Stadium, em Nova Jérsia, nos Estados Unidos.

Na multidão de adeptos, Julia Roberts marcou presença. Após o jogo, a atriz norte-americana teve a oportunidade de se encontrar com os jogadores da equipa do Manchester United. Um deles, Bruno Fernandes, que também é atleta da Seleção Nacional.

Nas redes sociais, o futebolista português assinalou o encontro com a estrela de Hollywood, ao partilhar uma fotografia onde os dois se encontram lado a lado.

Na página oficial do Instagram da equipa inglesa, várias imagens foram publicadas dos jogadores ao lado da atriz. “Sempre bom ver-te, Julia Roberts”, lê-se na legenda.

Julia Roberts é fã assumida do clube. A estrela de Hollywood já visitou Old Trafford, o estádio do Manchester United, e também já foi vista nas arquibancadas de jogos nos Estados Unidos.